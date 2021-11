In Spagna – L’Atletico piomba su Brozovic, pronta offerta: biennale con opzione

Dall'Inghilterra sono giunte indiscrezioni sull'interesse di club di Premier per Brozovic. Ma non ci sarebbero solo le inglesi

Negli ultimi giorni, dall'Inghilterra sono giunte numerose indiscrezioni sul presunto interesse di tanti club di Premier League nei confronti di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter. Ma non ci sarebbero solo le inglesi sulle tracce del centrocampista croato. Secondo quanto riportato in Spagna da fichajes.net, infatti, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone sarebbe pronto a fare passi importanti e concreti per portare in Spagna l'ex Dinamo Zagabria.