GdS – Brozovic, no a offerta da 8 mln per l’Inter: contratto alla Barella e Lautaro

Il quotidiano racconta alcuni dettagli della trattativa per il prolungamento del contratto di Brozovic con l'Inter

La fumata bianca è in arrivo. Marcelo Brozovic e l' Inter sono pronti a proseguire il matrimonio insieme e dirsi sì fino al 30 giugno 2026. Come spiega La Gazzetta dello Sport, le parti hanno raggiunto l'accordo sulla base di 6 milioni di euro netti a stagione.

"Il lavoro preparatorio è stato opera del d.s. Piero Ausilio e dell’a.d. Beppe Marotta. È stato lungo: non si è mai arrivati realmente vicini alla rottura, perché la disponibilità di entrambe le parti era chiara fin dai primi passi. Ma, almeno all’inizio della trattativa, l’Inter non era sicura di riuscire a raggiungere il traguardo. Troppe le variabili incontrollabili, a fronte di un Brozovic che - per voce del papà Ivan - era partito da una richiesta di 8 milioni netti a stagione. Poi il lavoro di mediazione, andato a buon fine anche perché la società nerazzurra ha pian piano capito che si trattava solo di una questione economica. E che dietro la prima richiesta elevata del centrocampista non c’erano altri club. O meglio, non c’erano club che realmente interessavano a Brozovic, dal punto di vista tecnico".