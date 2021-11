Brozovic, in mano un’offerta da 6,5 mln. La posizione dell’Inter è chiara

Il centrocampista croato, in scadenza con l'Inter al 30 giugno 2022, ha molti estimatori soprattutto all'estero

La distanza resta e gli estimatori non mancano. Marcelo Brozovic, grande protagonista nell’Inter di Simone Inzaghi, aspetta ancora la proposta giusta per rinnovare il contratto. Intanto è già arrivata un’altra offerta, come riporta il Corriere dello Sport oggi: “L'Inter è arrivata a proporgli 5,5 milioni più bonus, ma lui ha in mano un'offerta da 6,5, non da un top club. Bayern e Psg per ora non hanno affondato. Come ha fatto capire Marotta, Marcelo è orientato a restare a un certo livello (dunque all'Inter?) e a quota 5,8-6 milioni potrebbe arrivare l'intesa. Un nuovo appuntamento è fissato dopo la trasferta di Madrid”, si legge.