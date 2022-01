CorSera – Brozovic, c’è ottimismo. Handanovic, la proposta dell’Inter. Alvarez…

Dai rinnovi fino al mercato: l'agenda fitta del presidente nerazzurro

A mezzogiorno di ieri Steven Zhang è tornato a Milano. Agenda fitta per il presidente nerazzurro dove uno dei temi caldi riguarda il mercato. Come sottolinea il Corriere della Sera, tra le questioni che Zhang affronterà, ci sono i contratti dei giocatori in scadenza.