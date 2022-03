Nelle parole di Brozovic c’è passaggio chiave del rinnovo: l’accordo con l’Inter è di 2 mesi fa

Con un comunicato sospirato e voluto da tutte le parti in gioco, l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovi

L'annuncio, dopo tanta attesa, è arrivato nel pomeriggio di ieri. Con un comunicato sospirato e voluto fortemente da tutte le parti in gioco, l'Inter ha diffuso la notizia del rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic fino al 2026 . L'accordo, come scrive la Gazzetta dello Sport, era stato raggiunto da circa due mesi:

"L’annuncio più atteso della recente storia dell’Inter si è fatto desiderare un bel po’: oltre due mesi dai giorni dell’accordo, da quando si era capito – cavilli burocratici a parte – che la storia tra Marcelo Brozovic e il mondo nerazzurro sarebbe continuata. E il motivo era semplice allora, ben leggibile nelle parole del croato di oggi: «Volevo fortemente questo rinnovo, la società lo sapeva, per questo non ho mai voluto parlare con altre squadre». Il passaggio chiave è in quel «la società lo sapeva»".