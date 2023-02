Brozovic inamovibile, ma addio possibile: “L’Inter sta maturando un’idea. Marcelo inizia a…”

Nella partita di ieri contro l'Udinese, Marcelo Brozovic ha evidenziato una forma non ancora ottimale, tramutatasi in una prestazione lontana da quelle spettacolari prima dell'infortunio. Nel frattempo, Calhanoglu ha acquisito sempre più padronanza nel ruolo di play davanti alla difesa. Ecco perché, secondo quanto scrive calciomercato.com, nell'Inter starebbe maturando l'idea di monetizzare dalla cessione del croato:

"È chiaro, Brozovic al 100% è un titolare inamovibile, ma è altrettanto evidente che in Calhanoglu i nerazzurri hanno trovato una più che valida alternativa e questa considerazione potrebbe essere determinante in ottica mercato. Non è un segreto, in viale della Liberazione necessitano di contante e dopo un primo tentativo a gennaio, il Barcellona potrebbe nuovamente tornare alla carica a giugno. Brozovic ha raggiunto i 30 anni, difficilmente la sua parabola conoscerà nuove impennate di rendimento e forse mai come adesso potrebbe essere giusto pensare a una separazione".