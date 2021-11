Brozovic, l’entourage non esclude la partenza dall’Inter: “Il motivo? Il prossimo contratto…”

Una partita ancora tutta da giocare. Il contratto di Marcelo Brozovic scade a giugno del 2022 e l'Inter spera di raggiungere un accordo

Una partita ancora tutta da giocare. Il contratto di Marcelo Brozovic scade a giugno del 2022 e l'Inter spera di raggiungere un accordo, per non correre il rischio di perdere a parametro zero uno dei suoi giocatori più importanti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, l'entourage del calciatore non esclude una partenza da Milano: