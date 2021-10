CorSport – C’è il PSG, Brozovic prende tempo: all’Inter sta bene, ma deve valutare se…

Marcelo Brozovic non avrebbe ancora accelerato la trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter per l'interesse del Paris Saint-Germain

Marco Macca

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic non avrebbe ancora accelerato la trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter per l'interesse del Paris Saint-Germain nei suoi confronti. Scrive il quotidiano:

"L'interessamento del Paris Saint Germain spiega la mancanza di fretta da parte dell'entourage del croato nell'incontrare i manager di viale della Liberazione. Brozovic è un idolo della curva e della tifoseria in generale, vive bene a Milano con la famiglia e nello spogliatoio è stimato, tanto che a volte ha indossato anche la fascia da capitano. Resta da capire quanta voglia abbia di continuare la sua avventura in nerazzurro alla luce dei tagli imposti dagli Zhang".

(Fonte: Corriere dello Sport)