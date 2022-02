Il Barça piomba su Brozovic: “Xavi in pressing, Marcelo ci pensa. Ecco cosa filtra dall’Inter”

Qualche giorno fa, l'Inter ha inviato a Marcelo Brozovic e i suoi rappresentati l'offerta di rinnovo: ma il Barça è in pressing

La risposta del calciatore, però, si è fatta attendere. Secondo calciomercato.com, il motivo sta nel forte interesse del Barcellona che, per volere dell'allenatore Xavi, è in pressing totale nei confronti di Epic Brozo. Scrive calciomercato.com:

"E invece quella risposta tanto attesa non è ancora arrivata, magari arriverà domani o tra qualche ora e tutto si sistemerà, ma il Barcellona è in forte pressing sul calciatore e qualche dubbio è affiorato, perché l’offerta non è trascurabile. Xavi vuole Brozovic nel suo centrocampo e il Barcellona spera di poterlo accontentare. Brozovic ci pensa, l’Inter, in cuor suo, spera e crede che alla fine il nerazzurro sia la sua scelta finale".