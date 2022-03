Rinnovo Brozovic, al primo incontro Marcelo chiarissimo. E l’Inter ha risposto con un messaggio

Una volontà chiara, fondamentale per arrivare a una firma attesa da tutti i tifosi dell'Inter, che hanno temuto di perdere Brozovic

Una volontà chiara, fondamentale per arrivare a una firma attesa da tutti i tifosi dell'Inter, che per qualche giorno hanno temuto di poter perdere (a parametro zero) uno dei giocatori nerazzurri più rappresentativi. Marcelo Brozovic, come racconta la Gazzetta dello Sport, è stato chiaro fin dal primo incontro con la dirigenza interista circa la sua volontà di restare a Milano: