Brozovic, un club era vicino a prenderlo: “Aveva proposto all’Inter questo scambio”

Il rinnovo di Marcelo Brozovic è una delle spine che l'Inter è chiamata a risolvere nei prossimi mesi. Il sospetto della dirigenza è che l'entourage del giocatore si stia guardando intorno in cerca di offerte. Per esempio, il PSG è da tempo sulle sue tracce. Come noto, infatti, tempo fa il club francese aveva offerto ai nerazzurri uno scambio con Leandro Paredes, poi sfumato: