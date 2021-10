CdS – Inter, PSG su Brozovic: “Nei mesi scorsi proposto questo scambio. No di Pochettino”

Non è nuovo l'interesse del PSG nei confronti di Marcelo Brozovic. Già nei mesi scorsi i parigini avevano provato a imbastire un'operazione

Non è nuovo l'interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Marcelo Brozovic . Già nei mesi scorsi, come sostiene il Corriere dello Sport, i parigini avevano provato a imbastire un'operazione di mercato con l'Inter:

"Il Psg già nelle scorse sessioni di mercato si era interessato a Brozo, ma lo aveva chiesto solo in prestito. L'Inter aveva individuato come contropartita Paredes e l'operazione non è mai andata in porto perché con Pochettino l'argentino era diventato incedibile. Adesso, però, l'interesse dei francesi potrebbe riaccendersi visto l'imminente status di svincolato del vice campione del mondo".