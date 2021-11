Inter, Brozovic chiede 8 milioni: “Rinnovo incagliato per questo motivo”

Il Corriere della Sera torna sulla trattativa tra la società nerazzurra e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto

È in salita la strada per il rinnovo di Marcelo Brozovic in casa Inter. Dialoghi costanti tra le parti, ma l’accordo è lontano. Il motivo lo svela oggi il Corriere della Sera: “Abbassare il monte ingaggi è una priorità. Per questo il rinnovo di Brozovic, in scadenza a giugno, è incagliato. Il croato chiede 8 milioni, l’Inter non può salire oltre i 6, le strade potrebbero separarsi, l’entourage del giocatore rimanda le trattative, forte dell’interesse di altre squadre”, si legge.