Sky – Rinnovo Brozovic, aumenta fiducia Inter ma annuncio non imminente

In casa Inter c'è sempre più fiducia in merito al rinnovo di Marcelo Brozovic: manca ancora qualche dettaglio da limare

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, aumenta la fiducia in casa Inter per il rinnovo di contratto di Brozovic. Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato, però, la chiusura non è imminente: c'è ancora qualcosa da limare con gli agenti ma la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca entro fine gennaio.