Brozovic, Inter pronta a un sacrificio per il rinnovo. Newcastle non spaventa

Gli aggiornamenti sul futuro di Brozovic, in scadenza con l'Inter al 30 giugno e nel mirino anche del club inglese

C’è sempre più fiducia in casa Inter per il rinnovo di Marcelo Brozovic . Sensazioni positive dei dirigenti, come ribadito anche dall’ad Beppe Marotta nelle recenti interviste rilasciate. Sul tavolo, il centrocampista croato ha solo un’offerta che soddisfa le sue richieste: è quella del Newcastle, fanalino di coda della Premier League. La distanza tra il giocatore e i nerazzurri diminuisce, la firma sul rinnovo è ormai all’orizzonte.

Come riporta Calciomercato.com, “l’Inter resta la priorità del centrocampista croato, tanto che i colloqui stanno andando avanti da tempo: i nerazzurri sono pronti a un sacrificio per accontentare le richieste dell'ex Dinamo Zagabria, arrivato a Milano nel 2015, se queste dovessero arrivare a 7 milioni di euro a stagione. C'è ottimismo e fiducia, nonostante un forte interessamento dalla Premier… Già, perché il Newcastle è pronto ad arrivare alle richieste del numero 77 interista, ma la destinazione non è gradita al calciatore, non stuzzicato sportivamente dai Magpies. Si vede il rinnovo all'orizzonte per Marcelo Brozovic, con l'Inter che, salvo sorprese, continuerà a godere del suo punto fermo”, si legge.