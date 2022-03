Inter, per Brozovic fatto sforzo superiore a quanto programmato: 2 ragioni dietro il rinnovo

Uno sforzo anche superiore a quanto inizialmente programmato, che testimonia la ferra volontà di arrivare a un accordo

Uno sforzo anche superiore a quanto inizialmente programmato, che testimonia la ferra volontà di arrivare a un accordo. L'Inter ha spinto fortemente per arrivare al rinnovo di Marcelo Brozovic. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La conferma di Brozovic è un investimento che ha ragioni tecniche e finanziarie. Del primo punto di vista è persino superfluo parlare, basti ricordare la centralità del croato nella squadra di oggi e le scarse prestazioni della squadra senza di lui. L’aspetto finanziario è un ragionamento nudo e puro: quanto sarebbe costato, sul mercato, un altro Brozovic? Il gioco del risparmio sul monte ingaggi avrebbe avuto davvero senso a fronte di un investimento molto oneroso per il cartellino di un sostituto? La risposta è no. Ecco perché l’Inter ha fatto per Brozo uno sforzo persino superiore rispetto a quanto inizialmente programmato".