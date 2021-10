Milan su Brozovic? No, il futuro è solo Inter: “Si può chiudere presto a queste cifre”

Nelle ultime ore si è parlato di un presunto interesse del Milan nei confronti di Marcelo Brozovic in caso di mancato rinnovo

Nelle ultime ore si è parlato di un presunto interesse del Milan nei confronti di Marcelo Brozovic in caso di mancato rinnovo del centrocampista croato con l'Inter. Brozovic, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2022 con i nerazzurri, sembra però sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la società di Viale della Liberazione, convinta di voler continuare ancora a lungo con l'ex Dinamo Zagabria. Scrive calciomercato.com:

"In settimana è previsto un incontro tra i dirigenti dell'Inter e il padre del calciatore con i suoi legali rappresentanti, pronti a chiedere un aumento rispetto all'attuale ingaggio di 3,5 milioni di euro netti all'anno. L'obiettivo minimo, così come per il suo compagno Barella, è quello di pareggiare lo stipendio di Calhanoglu, che guadagna 5 milioni di euro netti a stagione".