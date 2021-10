SM – Inter, il vero ingaggio di Brozovic: cifre più alte. Chiesto bonus firma. E c’è il Milan

Il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic (in scadenza a giugno 2022) non è ancora una spina per l'Inter, ma potrebbe presto diventarlo

Il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic (in scadenza a giugno 2022) non è ancora una spina per l'Inter, ma potrebbe presto diventarlo. A sostenerlo è Sport Mediaset, che riporta le ultime novità riguardo alla trattativa, per la verità non ancora davvero iniziata. In questi giorni, infatti, era previsto a Milano l'arrivo del padre del calciatore e dell'avvocato che cura gli interessi del centrocampista croato, ma l'incontro è stato rimandato a dopo la sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, in programma mercoledì a Milano.