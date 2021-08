Inter-Brozovic, senza rinnovo sarà cessione. “Sostituto? Marotta ha fatto una telefonata”

Il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic è una delle questioni prioritarie che l'Inter è chiamata ad affrontare nelle prossime settimane

"Marotta sa quanto è importante il regista nell'economia di gioco di Inzaghi, per questo non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera con Brozovic. Tra i profili seguiti c'è quello di Miralem Pjanic, portato a Torino dalla Roma nel 2016, per il quale c'è stata una telefonata esplorativa. Il bosniaco ha messo il ritorno alla Juve in cima alla lista dei desideri e al momento non valuta altre opzioni, ma occhio a quello che può succedere negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se dai bianconeri non arrivassero segnali", si legge.