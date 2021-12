Brozovic, tempi più lunghi: “Fra un mese può firmare con un altro club. Ma l’Inter…”

I tempi per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter si sono rivelati più lunghi rispetto a quanto sperava tutta la società

I tempi per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovi c con l'Inter si sono rivelati più lunghi rispetto a quanto sperava tutta la società. Ma, in casa nerazzurra, regna ancora l'ottimismo, nonostante il centrocampista croato teoricamente fra un mese e mezzo potrebbe firmare con un altro club. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"I nerazzurri hanno già messo sotto il naso di Brozovic un’offerta da 5,5 milioni più bonus, sostanzialmente un salto in avanti di circa 1,5 milioni rispetto all’ingaggio attuale. Non sono stati sufficienti, l’offerta è stata (con garbo) respinta, chiedendo un ulteriore salto in avanti. Non è un mistero che lo stesso centrocampista fosse partito, tempo fa, da una richiesta di 7 milioni netti a stagione. È evidente come la tempistica giochi un ruolo fondamentale in questa storia. L’Inter deve sostanzialmente ricomprare il suo faro, tra un mese Brozo potrebbe già di fatto firmare per il suo nuovo club".