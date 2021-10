Brozovic, l’Inter si è mossa ma l’entourage temporeggia: possibile incontro…

L'Inter in queste settimane avrebbe più volte provato ad accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic

L'Inter in queste settimane avrebbe più volte provato ad accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic , senza però riuscirci. Lo sostiene il Corriere dello Sport, che scrive:

"Gli inviti del ds Ausilio, però, non hanno trovato un riscontro da parte del padre e dell'avvocatessa della quale il genitore intende avvalersi nella negoziazione: niente faccia a faccia questa settimana. Da vedere se andrà in scena giovedì o venerdì della prossima settimana, al ritorno dalla trasferta in Champions sul campo dello Sheriff (la squadra atterrerà alle 5 della notte tra mercoledì e giovedì e andrà a dormire ad Appiano in vista del derby della domenica), oppure se tutto sarà rinviato alla pausa del campionato per le gare delle nazionali".