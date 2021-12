Inter-Brozovic, tutti vogliono l’ultimo passo: “E non è passato inosservato che Inzaghi…”

Manca l'ultimo passo, quello decisivo. Un passo che sia Marcelo Brozovic sia l'Inter vogliono il prima possibile, per accontentare tutti

Un passo che sia Marcelo Brozovic sia l'Inter vogliono il prima possibile, per accontentare tutte le parti in gioco. Soprattutto Simone Inzaghi che, nell'ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, ha chiaramente espresso la sua posizione in merito al futuro del centrocampista croato:

"Un altro passo, quello decisivo. Perché lo vogliono tutti. E non è certo passata inosservata la battuta di Simone Inzaghi: «Brozo deve sbrigarsi a firmare il rinnovo», ha detto l’allenatore dell’Inter solo tre giorni fa nel forum in Gazzetta. Il pallone è ancora in gioco, ma ci si sta avvicinando al novantesimo e non sono previsti tempi supplementari. E un pareggio, alla fine, accontenterebbe tutti".