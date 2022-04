Inzaghi: “Un vice Brozovic? Parlato con il club. Ora concentrati sul finale”

Dell'assenza di un centrocampista che potesse sostituirlo in caso mancasse si è parlato tanto: il croato in futuro avrà un sostituto naturale

La questione del vice Brozovic ha tenuto banco tutte le volte che Marcelo non era a disposizione di Inzaghie effettivamente non sono arrivate vittorie per l'Inter. Quando al tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa che precede la partita contro il Milan di Coppa Italia, hanno chiesto chi ha sostituito meglio il croato lui ha replicato: «Lui è mancato per un periodo coinciso con il nostro periodo meno brillante. Hanno giocato Barella, Vecino, Calhanoglu. Alle spalle di Marcelo abbiamo tutte mezzali, di volta in volta hanno cercato di dare il massimo».