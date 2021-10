Bucchioni: “Insigne? Non andrà in MLS. Ma rinnovo complicato, c’è un rischio”

Le parole del giornalista: "Insigne? Certo la trattativa del rinnovo è complicata, il rischio è che possa andare a inficiare una turbativa nello spogliatoio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne: "Viene dal suo periodo migliore facendo la sua stagione più esaltante con la Nazionale. Non ha senso andare a giocare in MLS, non so se c’è stata una trattativa ma mi sembra improponibile che dica di sì. Certo la trattativa del rinnovo è complicata, il rischio è che possa andare a inficiare una turbativa nello spogliatoio che potrebbe essere un ostacolo in più sul cammino di questo Napoli".