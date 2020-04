Bucchioni: “Leo, smentita curiosa. Con l’Inter c’è sotto qualcosa. E la prova evidente è…”

Tra le righe del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni si è lungamente soffermato sulle clamorose voci di questi ultimi giorni, quelle di un presunta idea Messi per l’Inter di Zhang:

SMENTITA CURIOSA – “Ma che interesse ha uno come Lionel Messi nel mettersi a smentire una televisione argentina? Il calciomercato, lo sappiamo, è fatto di voci. E’ sicuramente abituato a leggerne e sentirne di tutti i colori. Uno come Messi che, avremmo detto secoli fa, prende penna, carta e calamaio e si mette a scrivere… Curiosissimo…“.

IPOTESI ACCAREZZATA – “Quando nascono certe voci, non è mai un caso o un’invenzione. Magari restano a livello di idea, ma qualcosa sotto c’è (…). Sono mesi che gira questa storia dell’interesse dell’Inter per Messi. Questo significa che, evidentemente, qualche intermediario, qualche dirigente o forse lo stesso Zhang in qualche occasione si sarà trovato ad accarezzare l’ipotesi Messi“.

OPERAZIONE POSSIBILE – “Ci sta benissimo, dunque, che qualcuno abbia messo in testa l’idea a Steven Zhang. Tanto più che l’Inter ha i conti a posto e con i parametri del fair play finanziario potrebbe permettersi un’operazione così. Messi potrebbe anche essere affascinato dall’idea di tornare a sfidare il vecchio rivale Ronaldo“.

MORATTI – “E’ vero che ha parlato da tifoso, ma certi discorsi deve averli sentiti fare nei posti giusti. Al momento un contatto diretto non c’è ancora e se Messi sarà irremovibile, se la smentita di ieri sera viene davvero dal cuore e dal ragionamento del giocatore, l’idea morirà sul nascere. Ma mai dire mai“.

(Fonte: TMW)