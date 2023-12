Sportitalia – Da Buchanan un assist per l’Inter. Sanchez? L’Arabia Saudita…

Buchanan è il preferito dell'Inter per rimpiazzare l'infortunato Cuadrado. Il canadese potrebbe anche sostituire Dumfries in futuro

"Per quanto riguarda l'Inter la direzione è chiara da tempo: fiducia nella “coppia di riserva” Arnautovic-Sanchez. Solo in caso di uscita del cileno verso l'Arabia i nerazzurri dirotterebbero il risparmio verso un usato sicuro di maggiore affidabilità. Il nome più caldo sul fronte nerazzurro è decisamente quello belga con Buchanan protagonista: l'esterno non sta partecipando, di comune accordo con il Bruges, agli impegni del suo club", si legge su Sportitalia che lo definisce come un assist per l'Inter.