Vecino e Kolarov via, mercato Inter sbloccato: “Budget per anticipare colpo estivo”

Gli addii di Matias Vecino e Aleksander Kolarov potrebbero sbloccare il mercato di gennaio dell'Inter: lo scrive Tuttosport

"In Bundesliga l'Inter sta valutando profili che potrebbero fare al caso dell’organico di Simone Inzaghi, soprattutto per l’estate, ma non è da escludere che possa essere fatto un tentativo per anticipare almeno un colpo già a gennaio. Come raccontiamo da giorni, per l’inizio del nuovo anno l’Inter sta cercando un vice-Perisic (...). Proprio l’addio degli ultimi due (Vecino e Kolarov, ndr) potrebbe aprire lo spazio di manovra all’Inter che non ha budget da spendere, se non quello incassato dalle cessioni e risparmiato dagli ingaggi. Kostic, in scadenza nel 2023, rimane come detto l’obiettivo per l’estate, ma l’Inter un tentativo a gennaio lo farà, sapendo che per convincere l’Eintracht serviranno almeno 10 milioni, bonus inclusi. Basteranno?".