Nei giorni scorsi, il nome di Alessandro Buongiorno è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo per la difesa. Un profilo seguito per presente e futuro dai dirigenti nerazzurri. Secondo Sky Sport, il messaggio del presidente del Torino Urbano Cairo è chiaro: non vuole venderlo, lo considera il capitano del futuro dei granata. A maggior ragione dopo il no estivo del giocatore stesso al trasferimento all’Atalanta.