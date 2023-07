"Non a caso la Roma guarda allo spagnolo e lo spagnolo guarda a Mou: i giallorossi hanno offerto 4,5 milioni più 500mila di bonus fino al 2027, quando l’attaccante avrebbe quasi 35 anni. L’entrata in scena dell’Inter, però, potrebbe cambiare il quadro: non solo per il gradimento di Inzaghi, ma anche per l’antica conoscenza con Marotta. Controindicazione, però, l’assenza di Decreto Crescita che farebbe lievitare quasi al doppio del netto il lordo da pagare".