Inter, cade diktat Zhang: “Rottura definitiva con Conte, svolta per il primo addio pesante”

Si avvicina una svolta di mercato per l’Inter. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, da Viale della Liberazione starebbero cambiando le strategia in vista di gennaio. Soprattutto attorno al nome di Radja Nainggolan, il cui rapporto con Antonio Conte è ormai da considerarsi ai minimi termini:

“Radja Nainggolan è fuori dal progetto Conte. Il belga non rientra nei piani dell’allenatore, che lo ha escluso anche dal turnover alla vigilia di partite importanti. Segnali inequivocabili, che evidenziano la criticità di un rapporto mai sbocciato tra i due. Ognuno fa valere le proprie ragioni: per Conte Nainggolan non dà il massimo; il “Ninja”, invece, non si sente abbastanza coinvolto“, si legge. Dunque, cosa fare a gennaio?

In estate, Steven Zhang era stato molto chiaro sulla linea (dura) da tenere nei confronti delle pretendenti per il Ninja, ma anche per gli altri pezzi importanti della rosa: vietato cedere in prestito, men meno liberare giocatori gratis, come il Cagliari sperava nel caso del belga. La storia, però, potrebbe ora cambiare. Nainggolan, infatti, non ha legato con l’allenatore nerazzurro, che lo ha tenuto fuori praticamente sempre, e non ha nemmeno portato quel salto di qualità a centrocampo che ci si aspettava da lui. Liberarsi di un ingaggio importante come il suo potrebbe essere una buona mossa per reinvestire il ricavo su giocatori che possano giovare maggiormente al progetto nerazzurro:

“Le sirene sarde ammaliano, il Ninja non resiste. L’Inter molla la presa“, conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)