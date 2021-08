Cagliari, già in settimana l’addio di Nandez? Inter e sirene inglesi, la verità

Gli aggiornamenti direttamente dalla Sardegna sul futuro del centrocampista uruguaiano, pronto a dire addio al club

Queste le novità: “Dopo l’addio a Nainggolan la settimana prossima a cominciare potrebbe essere quella dei saluti di Nahitan Nández . Le parole del direttore sportivo Capozucca hanno chiuso la trattativa con l’Inter, definita sfumata dal dirigente rossoblù. Non va dimenticato però che il calciomercato è ricco di dichiarazioni tattiche – Nainggolan priorità, Dalbert assolutamente non un obiettivo per citarne alcune – e non va escluso un messaggio ai nerazzurri sotto forma di chiusura improvvisa.

Si attende dunque il possibile rilancio da Milano, ma nel frattempo sia il Cagliari che il giocatore guardano alle notizie che arrivano dall’Inghilterra. Come abbiamo anticipato ieri è il Tottenham la vera pretendente per il León, con l’ex juventino Paratici che avrebbe messo gli occhi su Nández – e non solo – come elemento per cui reinvestire parte delle sterline che potrebbero arrivare con la cessione di Harry Kane al Manchester City. Difficili le opzioni West Ham – solo in caso di una complicata cessione di Rice – e Leeds – anche in questo caso solo in caso di un’improbabile partenza di Kalvin Phillips”, si legge.