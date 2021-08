Repubblica – Il Cagliari accontenta Nandez, accordo con l’Inter entro mercoledì

Stando a quanto riportato da Repubblica, oggi è andato in scena un incontro tra l'agente di Nandez e l'Inter e l'esito è stato positivo

Il futuro di Nahitan Nandez è sempre più a tinte nerazzurre. Stando a quanto riportato da Repubblica, oggi è andato in scena un incontro tra l'agente dell'uruguayano e l'Inter e l'esito è stato positivo. "Il Cagliari ha deciso di accontentare il suo giocatore, tanto più che l'infortunio di Rog spinge il presidente Giulini a chiudere subito per Nainggolan", aggiunge poi il quotidiano che riporta anche tempistiche e novità. "Le prossime 24-48 ore saranno decisive per l'affare Nandez, la strada è tracciata, il traguardo si vede, adesso bisogna solo tagliarlo. Giulini, dopo la partenza del giocatore, tenterà l'affondo per Zappacosta. L'esterno è tornato al Chelsea ed è il reale obiettivo del club sardo".