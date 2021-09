Nandez-Cagliari, addio a gennaio? Le dure parole di Giulini e la posizione Inter

Dopo le nuove dichiarazioni del presidente dei sardi sul jolly uruguaiano, ecco la posizione del club nerazzurro

“È importante il rispetto, penso di aver dato tanto a Nainggolan nelle due volte che è tornato, così come a Nandez portandolo in Europa. Rispetto e riconoscenza sono alla base di tutto”. Le parole sono di Tommaso Giulini , presidente del Cagliari, che è tornato su quanto accaduto in estate con il jolly uruguaiano. E sulla permanenza di Nandez, che avrebbe fatto volentieri le valigie in estate per vestire la maglia nerazzurra.

Il rapporto tra giocatore e club sembra ormai definitivamente incrinato, per questo a gennaio il Cagliari è pronto a valutare nuove proposte. L’Inter è sempre vigile su Nandez, molto apprezzato da Inzaghi e la società per la sua duttilità. Ma solo alle giuste condizioni e per questo - eventualmente - le parti dovranno risedersi al tavolo per trattare. Nandez può essere una soluzione sia nel ruolo di esterno destro, sia nella posizione di mezzala, ma alle cifre che ha in mente l'Inter. Non ai 30 milioni complessivi chiesti dal Cagliari nella scorsa finestra di mercato.