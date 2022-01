Caicedo, Inter e Genoa cercano l’intesa. “Un dettaglio contrattuale diventa assist per i nerazzurri”

Felipe Caicedo è il primo nome sulla lista di Inzaghi per rinforzare il pacchetto avanzato: gli aggiornamenti secondo Tuttosport

Felipe Caicedo è il primo nome sulla lista di Inzaghi per rinforzare il pacchetto avanzato. L'alternativa è Salcedo ma, secondo Tuttosport, il tecnico piacentino gradirebbe l'ecuadoregno, decisamente più pronto dell'ex Verona. "Caicedo invece è un giocatore pronto, che Inzaghi ha avuto alla Lazio utilizzandolo spesso nei finali di partite come jolly, e ha un curriculum ben più strutturato rispetto a Salcedo. Da ieri le parti sono al lavoro e dal giocatore è già arrivato un sì entusiasta all’ipotesi Inter. Al Genoa l’ecuadoregno non è centrale nel progetto, in più ha un ingaggio pesante (2.2 milioni a stagione) e un contratto ancora lungo (scadenza nel 2024) questo però dà un assist all’Inter che ragiona su un prestito fino al 30 giugno che comporterebbe il pagamento di sole cinque mensilità al giocatore. Soldi che andranno recuperati dagli addii di Stefano Sensi e Alexandar Kolarov", spiega il quotidiano.