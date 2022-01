Caicedo-Inter, nodo esclusivamente economico. “Va trovato l’incastro giusto, altrimenti…”

Il prescelto per l'attacco dell'Inter è Caicedo: l'attaccante e il Genoa hanno dato l'ok al trasferimento

"Il Covid ferma Inzaghi, ma non il mercato nerazzurro. La nuova positività del tecnico nerazzurro (si era già contagiato nell’aprile 2021) ha impedito che si tenesse il previsto vertice di mercato. Seppure a distanza, però, Marotta e Ausilio sono rimasti costantemente in contatto con l’allenatore piacentino. Tanto che è stata presa una decisione per il rinforzo in attacco: il prescelto quindi è Caicedo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla priorità del mercato di gennaio, ad una settimana dalla chiusura. Per Caicedo, però, "occorre trovare l’incastro giusto per il pagamento del suo stipendio. Il nodo è esclusivamente economico, nel senso che l’ecuadoriano ha immediatamente dato la sua disponibilità all’Inter – e non poteva essere altrimenti – e pure il Genoa ha accettato di lasciarlo andare in prestito fino al termine della stagione. Sul tavolo, però, c’è un ingaggio che raggiunge quasi i 2,5 milioni di euro e l’Inter non è disposta a garantirgli per intero il milione abbondante che gli spetterebbe per i restanti 5 mesi", spiega il quotidiano.