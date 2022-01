Caicedo-Inter, ci siamo quasi. “Ultimi dettagli da limare ma visite mediche forse già domani”

Dopo Gosens, l'Inter è ad un passo dal definire l'arrivo anche di Felipe Caicedo: ecco gli aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport

"Col Genoa l’accordo è già stato trovato da tempo: prestito secco fino a fine stagione. E anche col giocatore è praticamente tutto definito sui cinque mesi di stipendio che l’Inter gli dovrà assicurare fino a giugno. Restano ancora da sistemare le ultime pendenze che l’attaccante ecuadoriano ha ancora in piedi con il suo club. E ieri è stata una giornata di intenso lavoro per l’entourage di Caicedo, con tanto di lavoro supplementare con un incontro in tarda serata. C’è fretta di risolvere i dettagli finali e permettere così all’attaccante di mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra", spiega La Gazzetta dello Sport che ipotizza per domani le visite mediche dell'ex Lazio.