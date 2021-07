Un pallino di Inzaghi in bilico: “Può lasciare la Lazio, ha diverse offerte”

L'allenatore dell'Inter è un grande estimatore del giocatore, che può lasciare i biancocelesti come svela La Repubblica

Un pallino di Simone Inzaghi può dire addio alla Lazio in questa finestra di mercato. Si tratta di Felipe Caicedo, nei mesi scorsi accostato anche all'Inter come possibile rinforzo per l'attacco. Come svela La Repubblica, "Caicedo potrebbe partire. Il centravanti ha offerte provenienti dall'estero e in caso di una sua cessione potrebbe tornare di moda il nome di Jovetic". Non menzionata l'Inter, che al momento resta concentrata su altre situazioni.