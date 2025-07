Calciomercato: Acquisti e Cessioni Inter 2025/2026

Tutti i movimenti di mercato della squadra nerazzurra in questa fase di calciomercato. L'Inter di Chivu prende forma per la prossima stagione

Con l’inizio della stagione 2025/2026 alle porte, l’Inter ha già mosso pedine importanti sul mercato per costruire una rosa ancora più competitiva. Tra colpi ufficiali, addii pesanti e obiettivi nel mirino, la dirigenza nerazzurra si muove con decisione per consegnare a Cristian Chivu una squadra all’altezza delle ambizioni. In questo articolo faremo il punto su tutti gli acquisti, le cessioni e i possibili nuovi innesti in vista della nuova annata.