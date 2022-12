Domina la Premier. Tre 2000 a podio: i 10 colpi di mercato più costosi del 2022

Nonostante il periodo storico non sia dei migliori, anche il 2022 è stato un anno di grandi colpi dal punto di vista economico. Come al solito, in termini di spesa, è la Premier League a farla da padrona, con l'intrusione qui e là di Real Madrid, Bayern e Juventus. Ecco, dunque, in ordine crescente, i dieci trasferimenti più costosi dell'anno: