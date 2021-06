Calciomercato, Conte ha già fatto una richiesta al Tottenham per l’attacco

L'ex allenatore dell'Inter ha le idee chiare e in caso di firma vuole un attaccante che conosce bene e gioca nel campionato italiano.

Il Tottenham fa sul serio per Antonio Conte. È l'obiettivo numero uno per la panchina degli Spurs, ma ancora non c'è l'accordo economico tra le parti. Si continua a trattare e intanto l'ex allenatore dell'Inter ha le idee chiare in chiave mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte può richiedere al Tottenham in caso di firma un rinforzo in attacco e il primo nome potrebbe essere quello di Andrea Belotti. Dipenderà molto dal futuro di Harry Kane, ma il Gallo è un vecchio pallino di Conte. In Italia interessa anche al Milan e alla Roma. L'ex allenatore dell'Inter ha già le idee chiare, ma manca ancora l'accordo col Tottenham.