Calciomercato, si parte: ecco le date e gli orari della sessione di gennaio

Parte ufficialmente oggi la sessione invernale di campagna acquisti per le squadre del nostro campionato. Mentre in Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Scozia e Grecia il calciomercato è iniziato ieri, infatti, in Italia parte il 2 febbraio. Tutti i club italiani avranno dunque a disposizione quattro settimane circa per comprare e vendere giocatori. La chiusura del mercato invernale, infatti, è prevista per martedì 31 gennaio alle ore 20. Sede delle trattative sarà l’Hotel Sheraton di Milano.