Calciomercato, l’apertura ufficiale della sessione estiva si terrà a Rimini: i dettagli

Si terrà a Rimini, il primo settembre, al Grand Hotel, l’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Si tratta di uno degli appuntamenti che va a valorizzare un ricco calendario di eventi sportivi in Emilia Romagna, presentato in una videoconferenza in Regione proprio questa mattina. “Per il seguito che ha”, ha spiegato il presidente Stefano Bonaccini, “il calciomercato a Rimini è qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo ciò che fa dibattere d’estate, cioè la preparazione delle squadre con gli acquisti che spesso fanno sognare i tifosi”. Oltre al calciomercato la regione Emilia-Romagna ospiterà altri eventi sportivi in un ricco calendario da qui a dicembre.

La Figc ha ufficializzato in giugno le nuove date delle contrattazioni per la stagione 2020/2021, che si svolgeranno in due finestre: dall’1 settembre al 5 ottobre 2020 (ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20). L’inizio della Serie A è fissato per il 19 settembre.

(Ansa)