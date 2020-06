LIVE Calciomercato / Inter, Hakimi sbarca a Milano: abbandonate 2 piste. Soldi da Perisic

Tutti i movimenti di calciomercato che vedono protagonista l’Inter e i suoi giocatori in questi giorni, tra obiettivi concreti, possibili innesti e cessioni.

30 giugno

Hakimi è arrivato a Milano, le prima immagine del nuovo acquisto nerazzurro

Oggi è il giorno di Hakimi. Il giocatore è atteso all’aereoporto di Linate dove a breve dovrebbe arrivare per iniziare la sua giornata che lo porterà a diventare il primo colpo di mercato dell’Inter per la stagione 2020/21 dove dovrebbe atterrare intorno alla 10 con un volo privato in arrivo da Madrid. Sarà una prima lunga giornata per il nuovo esterno di Antonio Conte: visite all’humanitas, poi idoneità sportiva al Coni e dopo via in sede a mettere nero su bianco gli accordi già trovati da tempo con l’Inter: quinquennale da 5 milioni a stagione. Al Real andranno 40 milioni più cinque di bonus. Un grande colpo quello messo a segno da Marotta ed Ausilio, per il presente e il futuro dell’Inter. Il marocchino ha 21 anni e margini di miglioramento enorme.

29 giugno

Mercato Inter, tira aria di una nuova plusvalenza: “Sono ore caldissime”

Sky – Hakimi-Inter, valutazione post-covid. Firmerà il pre-contratto. Sanchez e Moses…

Inter, piano chiaro per Tonali. E l’arrivo di Hakimi fa “saltare” due possibili acquisti

Inter-Hakimi, è fatta. Sky: “Domani il giocatore a Milano per visite e firma”

Sky – Nei pensieri dell’Inter c’è l’acquisto di un difensore. E non è affatto finita per…

TS – Inter, retroscena di mercato: la scorsa estate era fatta per Fares: oggi invece…

Inter, ecco Hakimi: accordo totale col Real, manca solo un ostacolo. Domani sbarco e visite

Inter, cambiano i piani su Pinamonti: no al riscatto, Raiola tratta con la Juventus

28 giugno

Tonali, ma quali 50 mln: l’Inter ha la strategia chiarissima. E Marotta ha in testa la cifra

Hakimi-Inter, circolano voci sulla recompra Real: ecco come stanno le cose

Lautaro, Inter pronta al rinnovo: le cifre. Quattro alternative: Conte ha un preferito

Inter, Hakimi influenza l’affare Lautaro? GdS: “Se il Barça troverà i 90 mln richiesti…”

Offerte per Joao Mario, il Bayern riscatta Perisic? GdS: “L’Inter così avrebbe i soldi per…”

Tonali, Inter tranquilla: l’affare si potrebbe chiudere subito con queste due cessioni

27 giugno

HAKIMI-INTER, E’ FATTA: LE CIFRE. ECCO LE DATE DI VISITE E SBARCO A MILANO

Inter, Conte ha un solo nome in testa. “Non ci sarà giorno in cui non lo chiederà”

Guardian – Inter scatenata, ecco il doppio colpo da 75 milioni di euro

Pedullà: “Hakimi, il City ci ha provato con forza. Ma aveva dato la parola all’Inter”

Repubblica – Hakimi ma non solo, altri tre colpi per la nuova Inter: per l’attacco nome a sorpresa

Inter scatenata: dopo Hakimi, si tenta il colpo Tonali. GdS: “Ecco l’offerta fatta al Brescia”

Hakimi, oggi videoconference Inter-Real. C’è il retroscena che esalta i tifosi

26 giugno

Sky – Inter-Kumbulla, non è ancora finita. Settimana prossima incontro col Verona

Hakimi-Inter, che assist dal Decreto Crescita: svolta ingaggio. Ecco l’impatto sul bilancio

Hakimi-Inter, affare ai dettagli: 40 mln al Real, ecco le cifre del contratto. Tutto nato a marzo

ESCLUSIVA Longhi: “C’è il primo acquisto dell’Inter. Lautaro? Quante balle, Conte vuole…”

24 giugno

Sanchez insidia Lautaro, l’Inter lavora alla conferma: c’è un rischio altissimo per Conte

23 giugno

Inter, Lautaro era “dato per perso”. Ma ora non più: cresce una sensazione che può far sorridere Pedullà – La Juventus mette nel mirino Emerson Palmieri. E l’Inter…

22 giugno

21 giugno

20 giugno

Inter, pressing Lazio su un grande obiettivo. Messaggero: “Si è promesso sposo biancoceleste”

19 giugno

18 giugno

17 giugno

16 giugno

Inter di nuovo forte su Dzeko: ok di Conte, cifre molto più basse con la Roma. E l’ingaggio…

UFFICIALE – Mercato, la FIGC comunica le date per la stagione 2020-2021

L’Inter guarda al futuro e blinda due gioielli della Primavera: i dettagli. Oggi l’ufficialità?

CorSera – Nasce la prima Inter di Conte e Marotta: mercato di lusso. Chi lo paragona a Spalletti…

Kumbulla, nuovi contatti con la Juve. Inter avanti, ecco perché aspetta a chiudere l’affare

Inter, occhi su un giovane portiere 2002. Sondaggio col Nimes per Nazih

Inter, grande vantaggio sulla Juve per Tonali. La conferma nelle parole di Cellino

L’agente di Cavani: “Futuro? Molte opzioni. Valuteremo tutte le proposte”

Biasin: “Lautaro non vale 111 mln, la verità sulla clausola. Barcellona, benedette banche. L’Inter cederà se…”

15 giugno

Sky – Esposito, Inter chiede tanto. Ecco perché la rigidità su Lautaro. Kumbulla e Tonali…

Tonali? Ok per l’Inter ma Conte vuole anche altro: un profilo come quello di…

Atalanta-Esposito, affare caldissimo: l’Inter dice sì, ecco lo scenario

Cellino: “Tonali vuole restare in Italia e lo accontenteremo. Ma niente scambi. Tra Inter e Juve…”

Mercato, l’Inter ha preso una decisione su Godin: immediato il contatto. E quei 20 mln…

Lautaro, storie tese tra Inter e Barcellona: parola tradita e scenario stravolto

Conte avvisa Suning, vuole un’Inter diversa: giocatori esperti per vincere. La palla passa a Zhang

Attenta Inter, un altro club accelera per Kumbulla: contatti in corso. La prima offerta nerazzurra..

13 giugno

Rivoluzione Chelsea: via in 8, anche Kante sul mercato. Altri nomi grossi e l’Inter si prepara

Sport – Inter, Lautaro Martinez venderà cara la pelle. Tra lui e Conte c’è un accordo

Addio Lautaro? In Spagna: “L’Inter sogna Dybala ma il favorito è un altro”

Inter-Chiesa, la chiave è… Spalletti. Ma Marotta è pronto a offrire anche un pezzo da novanta

Inter-Lautaro, la novità che può cambiare tutto: Conte ad Appiano gli ha detto a quattrocchi…

12 giugno

Mirror – Inter, occhi puntati su Bellerin: rinnovo bloccato, ecco quanto chiede l’Arsenal

In Spagna – Lautaro, rapporti Inter-Barça peggiorati. “A tal punto che è possibile…”

Difesa, Godin può andare… all’Inter. Marotta punta un nome nuovo a costo zero

In Spagna – Inter, andata male come al Barcellona. Zero sconti su Lautaro e mercato poderoso

Sport: “Inter, Lautaro pronto ad esporsi pubblicamente per partire. E ha detto a Conte che…”

11 giugno

Mundo Deportivo – Lautaro, Marotta ha mentito sulla clausola. L’entourage è certo che…

Inter, Lautaro-Skriniar? Il Real su un terzo grande nome. La cifra fa sorridere: ‘solo’ 40mln

Stampa Uk – Arsenal e Tottenham su Zukic. Anche l’Inter ha preso informazioni

Mundo Deportivo: “Inter, Vidal resta obiettivo: ma non per Lautaro. E lui direbbe sì a…”

Roma, anche l’Inter su Pellegrini? GdS: “Ieri l’agente a Trigoria si è lamentato perché…”

Pedullà: “Inter su Morata? Ecco la verità. E c’è un equivoco di fondo da chiarire”

10 Giugno

Sky – L’agente di Pellegrini a Trigoria, il ragazzo aspetta un segnale. L’Inter c’è

Difesa Inter, Marotta può addirittura raddoppiare: “Con Kumbulla altro colpo”. Top per Conte

7 Giugno

Inter, sarà centrocampo da paura: dopo Tonali, Marotta ha in mente un altro colpo da sogno

Dalla soluzione Barça al duello con la Juve: Inter, i quattro obiettivi per la fascia sinistra

In Spagna – Affare Lautaro, apertura di Firpo all’Inter. E dal Barça non escludono che…

Juve, Lazio, Dortmund: tutti pazzi per Kumbulla. Ma l’Inter ha la combinazione vincente

Ts – Cavani gela l’Inter: vuole l’Atletico. I nerazzurri dovranno rassegnarsi a meno di…

Corsera – L’Inter ha il sì di Tonali: ecco la strategia di Marotta. Cellino determinato a…

Ts – Inter, Vidal? No, Marotta ha già individuato il profilo dell’incursore chiesto da Conte

Inter scatenata, “Tonali vicinissimo”: patto Cellino-Marotta. Ad Appiano c’è già…

Kumbulla, la Juve non spaventa l’Inter: ecco perché. Tonali, sul tavolo i cartellini…

Repubblica – L’Inter vuole Zaniolo: soldi più contropartita. La Roma: “Se Nicolò è d’accordo…”

SM – Inter-Nainggolan, il ritorno clamoroso già atteso? “Conte disse a Marotta…”

6 Giugno

CdS – Cancelo contropartita per Lautaro? Idea subito scartata dall’Inter, ecco il motivo

Sorpasso Juve per Kumbulla? Sky: “Inter in pole e unica vera trattativa. Si discute su…”

Tonali all’Inter (come Barella), la Juve molla la presa: “A convincere il giocatore…”

Inter, Chiesa apprezza l’interessamento. Marotta ha offerto anche un top: la risposta

Lautaro, forte comunicazione del Barça all’Inter. Zhang non si muove: “E’ impensabile che…”

Inter, c’è il colpo in dirittura. Il Giornale: “Tutto apparecchiato per vederlo in nerazzurro”

Inter? Ecco il vero sogno di Nainggolan. Ma c’è la pista suggestiva: “Via per un campione”

Nainggolan, l’ipotesi ‘impensabile’ può realizzarsi davvero: c’è la conferma più forte di tutte

5 Giugno

Cavani il post Lautaro? L’Inter dovrà aspettare a lungo: c’è la risposta del Matador

Nainggolan, spunta l’ipotesi veramente clamorosa: 20 mln per l’Inter che mette un paletto

SM – Lautaro, su valutazione Firpo l’Inter non ci sta e non abbassa la parte cash. Tonali…

Canovi: “Mercato? Ci divertiremo con l’Inter, unica a non dover far calcoli. Ha ben 2 vantaggi”

In Francia – Cavani, Inter in contatto con l’entourage. Il calciatore non transige su…

Ze Elias: “Inter, un errore cedere Lautaro. Simoni un padre. Stagione 97/98? Non è normale…”

Sky – Inter, qualcosa è cambiato nella questione Lautaro. Se il club si siede al tavolo…

MD – Lautaro, l’Inter ha il coltello dalla parte del manico: Barcellona, si andrà per le lunghe

MD – Barcellona, sul serio? Firpo valutato 41 milioni, trovata la formula per Lautaro

Inter, largo ai Millennials: preso Vagiannidis, pronto l’assalto a Tonali e Kumbulla

Inter pronta a blindare Brozovic: rinnovo in vista e via la clausola. Conte pensava…

4 Giugno

SM – Inter-Handanovic, il rinnovo è pura formalità. E Marotta ha già individuato l’erede

Inter, Esposito venduto: ora si può. Marotta insiste: vuole il colpo che cambia tutto

PSG, dopo Icardi Leonardo a caccia di un altro super colpo: nel mirino un pupillo di Marotta

Inter, ecco i primi colpi: trattative ben avviate per due talenti del 2000, si può chiudere

Inter, i dettagli del contratto di Vagiannidis. GdS: “Conte può tenerlo in rosa almeno fino…”

Inter, Nainggolan ha già scelto: ecco qual è la sua più grande speranza per il futuro

Newcastle-Lazaro, l’Inter incrocia le dita: riscatto ancora in bilico, con la sua cessione…

Inter, primo sì a parametro zero dopo tre rifiuti: preso Vagiannidis, ora tocca a Conte

Da vice-Handanovic ad erede: Inter, in ascesa le quotazioni di Musso. Con l’Udinese…

Barcellona, conti in rosso: assalto a Lautaro rinviato, la posizione dell’Inter è chiara

3 Giugno

ESCLUSIVA Ag Emerson: “Mai parlato con Conte e l’Inter. Ritorno in Italia? Vediamo…”

Inter, non solo Lautaro e Skriniar. Mossa anti-Barcellona: veto assoluto su un gioiello

Pres Racing: “Lautaro al Barca? Non prima della fine della Serie A. Io sapevo che…”

CdS – Inter, allarme difesa: guai fisici per Godin, Bastoni, de Vrij e D’Ambrosio

Icardi felice al PSG? Palmeri svela: “In verità Mauro ha sperato fino all’ultimo che…”

Inter-Tonali, operazione “alla Barella”: Marotta cerca una soluzione, no a Pinamonti

Sport: “Lautaro-Barça, accordo totale. L’Inter ha capito che lo perderà ma chiede questa cifra”

Da esubero a risorsa: Inter, cambiano i piani su Nainggolan. In arrivo anche il rinnovo?

Pres Racing: “Lautaro al Barca? Non prima della fine della Serie A. Io sapevo che…”

2 Giugno

TMW – Inter, se Lautaro non va al Barça c’è uno scenario che può realizzarsi

Inter, occhi puntati su Lacazette: Marotta ha due contropartite da offrire all’Arsenal

Trevisani: “Cavani all’Inter al posto di Lautaro? Se succede, discutiamo per mesi. Icardi…”

Lautaro e il sì al Barça, l’Inter non cambia posizione. Ma c’è una variabile che apre a nuovi scenari

Lautaro, smentita veemente del Barcellona: “Piano per strapparlo all’Inter è uno ed è questo”

Inter, in arrivo una nuova plusvalenza: ecco quanto può ricavare dalla cessione di Vecino

Inter, tutti i dubbi di Cavani: Marotta informato, decisione rimandata. Due le alternative

Inter, sarà un centrocampo da urlo: Tonali in cima alla lista di Zhang. E Nainggolan…

Nessuna offerta Liverpool e retroscena clausola: ora Werner apre all’Inter. E Cavani…

Mercato, Biasin si sbilancia: “Ecco dove finirà Tonali e la cifra finale dell’operazione”

1 Giugno

Inter, restyling in attacco: Cavani e Jovic, ma non solo. Altri due nomi sul taccuino

Mercato, Commisso avvisa Inter e Juve per Chiesa: no a contropartite tecniche. Disposto a…

Icardi, sabato la frenata improvvisa. Mancavano alcuni aspetti fiscali, domenica la fumata bianca

Mundo Deportivo: “Lautoro. I numeri del rinforzo che vuole il Barça confermano che…”

Cellino: “Il futuro di Nainggolan? Ha un sogno e secondo me lo realizzerà”

Tonali, per l’Inter è solo questione di tempo: Marotta studia la strategia alla Barella. E poi Chiesa…

L’Inter incontra il Chelsea, nel mirino l’esterno per Conte: “Marotta spera di chiudere”

Perisic al Bayern? L’Inter non vuole farsi dettare le condizioni. Lui ha fatto sapere…

Cellino: “Tonali? Destino segnato. Ci sono anche PSG e Barcellona, lui preferisce Inter e Juve”