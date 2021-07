SI – Erede Hakimi, 5 nomi per l’Inter: “Chi sale e chi scende, tutta la verità”

Tutte le ipotesi per la fascia destra nerazzurra in vista del dopo Hakimi

Casting nel vivo in casa Inter per il dopo Achraf Hakimi. Sono cinque i nomi indicati da Sportitalia per la fascia destra nerazzurra: Hector Bellerin e Denzel Dumfries sono le prime scelte e in pole position. Ci sono stati nuovi contatti per Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma, mentre sicuramente non arriverà Manuel Lazzari. Per Davide Zappacosta, infine, il Chelsea non ha intenzione di fare sconti.