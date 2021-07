Inter, sprint per l’addio di Nainggolan: la verità tra buonuscita e risparmio

Il centrocampista belga è pronto a salutare definitivamente i nerazzurri: cosa manca per l'addio

Ceduto ufficialmente Dalbert al Cagliari nella giornata di ieri, l’Interaspetta ora di chiudere altre due operazioni in uscita. Sul mercato ci sono infatti Valentino Lazaro e soprattutto Radja Nainggolan. Il belga, schierato anche ieri titolare in amichevole da Simone Inzaghi, non rientra nei piani della società e del nuovo allenatore per la nuova stagione. Il finale sembra già scritto, ma le parti devono ancora trovare l'intesa per chiudere l'operazione.