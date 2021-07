Vidal, da pupillo di Conte all’addio: Inter disposta a svincolarlo gratuitamente

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista cileno, in uscita dai nerazzurri dopo la prima annata deludente

Arturo Vidal può dire addio all’Inter dopo una sola stagione. Troppo alto il contratto del cileno per le casse nerazzurre, che vogliono ridurre il monte ingaggi. Al momento, però, non sono arrivate offerte concrete per il centrocampista e la situazione resta ancora tutta da scrivere.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, “Vidal era il pupillo di Conte a lungo inseguito. Arrivato un anno fa, non ha rispettato le attese che, visto il suo rendimento in carriera, erano elevate. Si è trascinato un fastidio al ginocchio fino all'operazione e ha perso il posto in squadra a vantaggio di Eriksen. Quest'anno guadagnerà oltre 7 milioni netti (con i vantaggi del decreto Crescita) e l'Inter è disposta a svincolarlo gratuitamente, addirittura a pagare un incentivo all'esodo, se il cileno troverà la squadra "giusta" per lui. Per il momento Re Artù ha avuto qualche richiesta dal Sudamerica, ma niente di concreto”, si legge.