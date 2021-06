Inter, anche Audero per la porta: altre due italiane in corsa e la Juve…

È spuntato anche il nome del numero uno della Sampdoria per i nerazzurri: grande concorrenza per il classe 1997

Anche il nome di Emil Audero per la porta dell'Inter. È tra le possibilità per presente e futuro, inizialmente come vice-Handanovic. Secondo Il Secolo XIX, che oggi ha riportato la notizia, sulle tracce del portiere classe 1997 ci sono anche Atalanta e Lazio in caso di cessioni di Gollini e Strakosha. È stato recentemente accostato anche alla Juve per il ruolo di vice Szczesny, "ma non ci sono riscontri", assicura il quotidiano.