Bellerin vuole l’Inter: c’è un nodo da sciogliere nella trattativa con l’Arsenal

L'esterno spagnolo ha le idee chiare sul futuro, ma non c'è ancora l'intesa tra i nerazzurri e i Gunners per il trasferimento

Il casting per il dopo Achraf Hakimi in casa Inter è nel vivo. Ceduto l'esterno marocchino al PSG a titolo definitivo, i nerazzurri stanno cercando un nuovo laterale destro da regalare a Simone Inzaghi per la nuova stagione. In cima alla lista c'è Hector Bellerin, in uscita dall'Arsenal e molto apprezzato dall'allenatore interista e dalla dirigenza.