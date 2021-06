Inter, Inzaghi garantisce per un obiettivo: “Visionato e chiesto alla Lazio”

Cosa pensa il nuovo allenatore nerazzurro di un giocatore accostato negli ultimi giorni all'Inter per l'attacco

Il nome di Rafael Santos Borré accostato all’ Inter . Il classe 1995 si svincolerà in estate dal River Plate ed è tra gli osservati speciali dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato.

Come svelato da Calciomercato.com, “Simone Inzaghi lo aveva visionato più volte ai tempi della Lazio e l'aveva chiesto alla dirigenza biancoceleste come rinforzo per l'attacco da affiancare ad Immobile. Rapido, ma anche fisico, super mobile su tutto il fronte d'attacco è soprannominato in patria "La Maquina" perché non ha paura di sbagliare e non si ferma mai”, si legge.