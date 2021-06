CM – Nome nuovo per l’Inter: incontro in sede con l’intermediario di Botman

Un nuovo giocatore nell'orbita dei nerazzurri in vista della prossima stagione. L'incontro è andato in scena oggi in sede

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo in orbita Inter. In viale della Liberazione nelle scorse ore è andato in scena un incontro di mercato con l’intermediario si Sven Botman, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Lille campione di Francia in carica. Al momento i nerazzurri sono concentrati soprattutto sulle operazioni in uscita, in particolare sulla trattativa con il PSG per Achraf Hakimi, ma la società sta già pensando anche ai colpi in entrata. E Botman in tal senso oggi è stato proposto all’Inter in chiave mercato.

Come riportato da Calciomercato.com, “nella giornata di ieri, si è visto in sede Francesco Miniero, agente per l'Italia del calciatore olandese Sven Botman, da tempo seguito anche dall'Atalanta. La priorità dei nerazzurri è quella di cedere per recuperare liquidità e nel reparto di retroguardia sono coperti, ma sul taccuino di Ausilio il nome di Botman, attualmente di proprietà del Lille, c'è da almeno un anno e nel calcio non si sa mai…”, si legge. Nella scorsa stagione Botman ha totalizzato 47 presenze tra Ligue 1 e coppe con i campioni di Francia.

(Fonte: Calciomercato.com)